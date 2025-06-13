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        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool'dan rekor transfer: Florian Wirtz - Futbol Haberleri

        Liverpool'dan rekor transfer: Florian Wirtz

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen'de forma giyen 22 yaşındaki Alman orta saha Florian Wirtz'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:42 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:42
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        Liverpool'dan rekor transfer!
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        İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) şampiyonu Liverpool, Alman 1. Lig (Bundesliga) takımı Bayer Leverkusen'den 22 yaşındaki Florian Wirtz'i transfer etti.

        ABD televizyon kanalı ESPN'de yer alan habere göre, Liverpool, Alman orta saha oyuncusunun transferini gerçekleştirdi.

        İngiliz ekibinin, Wirtz'in bonservisi için Bayer Leverkusen'e 116 milyon sterlinlik (136 milyon Avro) bir bedel ödeyeceği ve bu miktarın Liverpool için rekor olacağı belirtildi.

        Liverpool bundan önceki dönemdeki en pahalı transferi, Darwin Nunez olmuştu. İngiliz temsilcisi Uruguaylı santrfor için Benfica'ya 85 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

        Alman milli oyuncu, Leverkusen formasıyla birer Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

        Bu arada Liverpool da Wirtz'in transferiyle ilgili habere sitesinde yer verdi.

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