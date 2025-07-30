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        Haberler Spor İlandır Livaković bu kez New York sokaklarında: MACKAGE kampanyasında başrolde - İlandır Haberleri

        Livaković bu kez New York sokaklarında: MACKAGE kampanyasında başrolde

        Kaynak
        İlandır
        Giriş: 30.07.2025 - 13:57 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:03
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        Livaković bu kez New York sokaklarında
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        Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livaković, dünyaca ünlü lüks giyim markası MACKAGE’in global kampanyasında kamera karşısına geçti. “Protect Your Craft” serisinin üçüncü bölümü için New York’ta yapılan çekimlerde, sahadaki duruşunu moda dünyasına taşıdı.

        Fenerbahçe’nin yıldız kalecisi Dominik Livaković, bu kez dikkatleri sahada değil, New York sokaklarında üzerine çekti.

        Hırvat file bekçisi, dünyaca ünlü lüks giyim markası MACKAGE’in “Protect Your Craft” adlı kampanyasında kamera karşısına geçti.

        Kariyerinde gösterdiği sakin duruşu ve refleksleriyle tanınan Livaković, çekimlerde verdiği iddialı pozlarla hem tarzını hem de karakterini yansıttı.

        MACKAGE’in bu özel serisi, markanın estetikle fonksiyonelliği bir araya getiren vizyonunu yansıtıyor.

        Livaković’in yer aldığı üçüncü bölümde, sporcu kimliği ile şehir hayatına uyum sağlayan modern çizgiler bir arada sunuluyor.

        “Kalecilik yalnızca fiziksel beceriyle ilgili değil; her an hazır olmakla, kararlı kalmakla ilgili.”

        “Sahada ya da şehirde fark etmiyor, hareketlerim bilinçli. MACKAGE’in tasarımları da bu bilinçle örtüşüyor,” diyen Livaković, kampanyanın ana mesajını da bu sözlerle güçlendirdi.

        “Protect Your Craft”, markanın dünya çapında tanınan konsepti.

        Bu seride, “baskı altında performans göstermek” ve “estetik ile koruma arasında denge kurmak” temel mesajlar arasında.

        CEO Tanya Golesic, kampanya için “Dominik, markamızın ruhunu taşıyor. Disiplinli, sade, kararlı ve güçlü. Sahada olduğu kadar şehirde de fark yaratıyor,” ifadelerini kullandı.

        Koleksiyonda öne çıkan parçalar arasında, Livaković’in adını taşıyan DOMINIC deri ceket, mimari çizgilere sahip COLE yün kaban, sportif dokunuşlara sahip EMILIO saten bomber ceket ve çift taraflı kullanılabilen RALPH-HT yer alıyor.

        Bu parçalar hem teknik detayları hem de zarif duruşlarıyla “Aesthetics That Protect” (Koruyan Estetik) felsefesinin birer parçası olarak sunuluyor.

        Kampanyanın önceki yüzleri arasında futbolcu Joško Gvardiol ve tenisçi Donna Vekić gibi isimler de bulunuyor.

        Bu açıdan Livaković’in seride yer alması, hem markanın spor dünyasıyla kurduğu bağı sürdürüyor hem de yeni sezon öncesi oyuncunun stilini öne çıkarıyor.

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