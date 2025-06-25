Litvanya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Litvanya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?
Baltık kıyısındaki küçük ama dinamik bir ülke olan Litvanya, dijital nomadlardan gezginlere kadar pek çok kişinin radarına girmiş durumda. Litvanya telefon kodu arayanlar, işletmelerle iletişim kurarken ya da sevdikleriyle konuşurken doğru numarayı çevirmek isterken kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Aynı şekilde Litvanya para birimi ve araçların Litvanya plaka kodu da ülkeye ilk kez gidenlerin merak listesinin üst sıralarında yer alıyor.
İnternet siteleri açılırken karşınıza çıkan “.lt” uzantısı ise “Litvanya hangi alan adı uzantısı kullanıyor?” sorusunu akla getiriyor. Kısacası, telefon aramalarından web alan adlarına kadar Litvanya’nın kod dünyası sanıldığından daha renkli. Detaylar yazımızın devamında…
Kuzey Avrupa’nın Baltık sınırlı bu güzel ülkesini keşfetmeye karar verdiyseniz, Litvanya’ya dair pratik bilgileri bir arada görmek işinizi epey kolaylaştırır. Ülkeler arası iletişimde yanlış tuşlanan bir rakam, geciken bir ödemede kullanılan hatalı para birimi kodu ya da gümrükte sorulan plaka harfleri—bunların her biri seyahatinizin akışını sekteye uğratabilir. Bu nedenle “Litvanya telefon kodu kaçtır?”, “bankada hangi Litvanya para birimi geçerlidir?” veya “kiralık arabanın Litvanya plaka kodu nasıl görünür?” gibi soruların net cevaplarını bilmek bir tür güvence sağlar. Ayrıca e-ticaret veya blog projesi geliştiriyorsanız, Litvanya’ya yönelik bir alan adı almak için doğru ülke uzantısını seçmeniz gerekir.
LİTVANYA TELEFON KODU
Litvanya’ya sabit hat veya cep telefonu üzerinden ulaşmak istiyorsanız, uluslararası çevirirken +370 rakamını başa eklemeniz gerekir. +370 kodunu çevirdikten sonra şehir kodu (örneğin Vilnius için 5) ve yedi haneli yerel numara gelir. Cep telefonları da yine +370 ile başlar; ardından “6” veya “5” ile başlayan sekiz rakamlı mobil numara yazılır.
LİTVANYA PARA BİRİMİ
Litvanya 2015 yılına kadar ulusal para birimi “Litas”ı (LTL) kullanıyordu. Bu tarihten itibaren Euro Bölgesi’ne katılarak € Euro’ya geçti. Yani bugün Litvanya’da geçerli Litvanya para birimi Euro’dur ve ISO kodu EUR şeklinde gösterilir.
LİTVANYA PLAKA KODU
Yollarda Litvanya’ya kayıtlı bir otomobili tanımak istiyorsanız, plakanın en solunda AB mavi şeridi ve altında LT harflerini arayın. Bu iki harf Litvanya plaka kodu olarak bilinir.
LİTVANYA HANGİ ALAN ADI UZANTISI KULLANIR?
İnternette bir Litvanya sitesine rastladığınızda adresinin sonunda .lt uzantısı bulunur. Bu, Litvanya’nın resmî ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD) olarak tanımlanmıştır.