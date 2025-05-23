Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Lisede bıçaklı saldırı | Son dakika haberleri

        Lisede bıçaklı saldırı

        Sultanbeyli'de bir lise öğrencisi, okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı. Şüpheli C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yaralanan öğrencinin hastaneden taburcu olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 21:23 Güncelleme: 23.05.2025 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lisede bıçaklı saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DHA'nın haberine göre; olay dün Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A.(17) isimli 11'inci sınıf öğrencisi, teneffüs sırasında aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.T.(17) isimli öğrenciyi bıçakladıktan sonra okuldan kaçtı. İhbar üzerine okula polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan öğrenciyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

        "OLAY ANLIK OLDU"

        Şüpheli C.A.'nın savcılık ifadesinde, "Görüntülerde 00.25'inci saniyede yanıma gelen arkadaşım M.E.'dir. Biz orada şakalaşıyorduk. Daha sonrasında M.E.'nin yanına gelen aynı okuldan K. isimli şahıstır. Benim samimiyetim yoktur. 00.48'inci saniyede M.E. ile konuşmam, göz temasım kesiliyor. Karşıdan A. geliyor, onunla bakışıyorduk. 00.59'uncu saniyede ona sesleniyorum. Dönmüş oluyor. Sonrasında kaçtı, bende bırakıp okuldan çıktım. Ben bıçağı sürekli taşırım, o güne özel almadım. Kendimi korumak amaçlı taşıyorum. Olay bir anlık öfkeyle oldu. O anda karar verdim. Hatamın farkındayım, pişmanım. Geçmişi değiştirebilseydim, değiştirirdim. Husumetimizle alakalı yargılama yapıldı. Ceza verildi ancak denetimli serbestlik oldu. Bu olay anlık oldu, kimse böyle bir olayın olacağını tahmin edemezdi" dedi.

        REKLAM

        "ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM BACAKLARINA SAPLAMAZDIM"

        Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen C.A., buradaki sorgusunda ise, "Öldürmek isteseydim bacaklarına saplamazdım. Ben belden yukarısına zarar vermedim. Öldürmek istemedim, zarar vermek istedim. Anlık öfke sebebiyle 3 defa bıçakladıktan sonra arkasından kovaladım. Amacım kesinlikle öldürmek değildi. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

        Şüpheli C.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı ile görüştü
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Fenerbahçe Beko finalde!
        7 yıl sonra gelen final!
        7 yıl sonra gelen final!
        Federal yargıç Harvard kararını durdurdu
        Federal yargıç Harvard kararını durdurdu
        DEM Parti Salı günü MHP'yi ziyaret edecek
        DEM Parti Salı günü MHP'yi ziyaret edecek
        Trump'tan Samsung için vergi sinyali
        Trump'tan Samsung için vergi sinyali
        Cinayet 9 yıl sonra ortaya çıktı
        Cinayet 9 yıl sonra ortaya çıktı
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        23 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        23 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Habertürk Anasayfa