Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
Sultanbeyli'deki bir lisenin bahçesinde 11. sınıf öğrencisi, teneffüs sırasında aralarında husumet olduğu iddia edilen bir arkadaşını bıçaklayarak kaçtı. Kaçan öğrenci polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı
Hasanpaşa Mahallesi'ndeki bir lisenin bahçesinde 11. sınıf öğrencisi, teneffüs sırasında aralarında husumet olduğu iddia edilen bir arkadaşını bıçaklayarak kaçtı.
Olayın ardından hastaneye götürülen yaralı öğrenci tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaçan öğrenci polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından lise öğrencisi adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, öğrencinin arkadaşını bıçakladıktan sonra kaçarak uzaklaşması, okul bahçesindeki diğer öğrencilerin de peşinden koşması yer alıyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.