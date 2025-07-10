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        Haberler Bilgi Gündem LİSE KAYIT TAKVİMİ 2025 | Lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Lise kayıtları için neler gerekli?

        Lise kayıt tarihleri 2025: Lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

        LGS sonuçlarının açıklanması ile, öğrenciler ve veliler tarafından tercih sürecinin detayları gündeme geliyor. Sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte liselere yerleştirme sürecinin yol haritası da netleşecek. Tercihlerin ardından başlayacak kayıt döneminde, öğrencilerin belirlenen tarihlere ve gerekli belgelere dikkat etmesi gerekiyor. Peki, lise kayıt süreci nasıl işleyecek? İşte güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 19:47 Güncelleme: 10.07.2025 - 19:47
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        • 1

          LGS kapsamındaki merkezi sınavın ardından, gözler yerleştirme sonuçları ve kayıt takvimine çevrildi. 15 Haziran’da yapılan sınavın sonuçları 11 Temmuz'da duyurulacak; aynı gün tercih ve yerleştirme kılavuzu da erişime açılacak. Bu gelişmeyle birlikte lise kayıt süreci de resmen başlayacak. Peki, 2025 yılı lise kayıtları ne zaman yapılacak ve hangi belgeler istenecek? İşte merak edilenler...

        • 2

          LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2025?

          Tercih işlemleri ise 14 Temmuz'da başlayacak, 24 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.

          Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

          Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        • 3

          Lise kayıtları ise yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak.

          Lise kayıtları için kesin bir tarih duyurusu yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

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