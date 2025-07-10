LGS kapsamındaki merkezi sınavın ardından, gözler yerleştirme sonuçları ve kayıt takvimine çevrildi. 15 Haziran’da yapılan sınavın sonuçları 11 Temmuz'da duyurulacak; aynı gün tercih ve yerleştirme kılavuzu da erişime açılacak. Bu gelişmeyle birlikte lise kayıt süreci de resmen başlayacak. Peki, 2025 yılı lise kayıtları ne zaman yapılacak ve hangi belgeler istenecek? İşte merak edilenler...