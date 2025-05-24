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        Haberler Magazin Linet'in bir konseri daha iptal edildi - Magazin haberleri

        Linet'in bir konseri daha iptal edildi

        Geçtiğimiz hafta protestolar nedeniyle sahneye çıkamayan Linet'in bir konseri daha iptal edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 10:42 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:42
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        Bir konseri daha iptal edildi
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        İsrail asıllı Türk vatandaşı olan şarkıcı Linet, geçtiğimiz hafta İstanbul Maslak'ta sahne alacağı mekânın önüne gelen bir grup tarafından protesto edilmişti. Sosyal medya hesabından gözyaşlarına hâkim olamadığı bir video yayımlayan Linet, yaşadığı üzüntüyü ve can güvenliği endişesini dile getirmişti.

        Polis göstericileri uzaklaştırırken, konser iptal edilerek ve Linet mekânın arka kapısından çıkarılmıştı.

        Linet'in bir konseri daha iptal edildi. Dün akşam Kadıköy / Kozyatağı'ndaki bir otelde konseri olan şarkıcının sahneye çıkmadığı öğrenildi.

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        Yaşananların ardından Linet, Maslak'ta yaşanan protestolar sonrasında sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

        "SİVİLLERE YÖNELİK HER TÜRLÜ SALDIRININ KARŞISINDAYIM"

        Ünlü şarkıcı, protestoların ardından şu ifadeleri kullanmıştı: Sanat hayatım boyunca, dili, dini, kimliği ne olursa olsun herkese aynı vicdanla yaklaştım. Terörün, şiddetin ve sivillere yönelik her türlü saldırının karşısındayım. Duruşum hiçbir zaman değişmedi. İki yıl önce yaptığım bir paylaşım, bağlamından koparıldı. Sanki Filistin halkına karşı bir tavırmış gibi sunuldu. Oysa o paylaşım, ne Filistin halkını hedef alıyordu, ne de Filistin’de yaşanan acılara karşı bir sessizlik içeriyordu. Hiçbir halk, hiçbir kadın, hiçbir çocuk, hiçbir masum sivil kaderini bombaların gölgesinde yaşamamalı. Ortadoğu’nun kalbinde doğmuş biri olarak, barışın ne kadar kıymetli, savaşın ne kadar yıkıcı olduğunu çok iyi bilen biriyim. Ve 35 yıldır Türkiye’de yaşayan, burada üreten bir Türk vatandaşı olarak, bu coğrafyanın vicdanıyla büyüdüm. Filistin halkının yaşadığı acı,hayatını kaybeden her çocuk içimde derin yaralar yaratıyor. Bir an önce bu acının bitmesini diliyorum. Hayatım boyunca mağduriyet üzerinden konuşan biri olmadım. Yaşadıklarımı sahneme taşımamaya, sessizce mücadele etmeye çalıştım. Benim niyetim, susarak kimseyi kırmak değildi. Ama bazen sessizlik, kelimelerin çarpıtılmasından daha doğru gelir insana. Çünkü inancım dolayısıyla ne söylersem, bazı kalplere taraflı, hep eksik ya da yanlış ulaşacak gibi hissettim. Bu yüzden sustum. İki yıldır konserlerimin iptal edilmesine, uğradığım tehditlere, gördüğüm baskılara, ölümle burun buruna yaşamama rağmen tek bir açıklama bile yapmadım. Çünkü bunlar, yaşanan onca acının yanında konuşulacak en son şeylerdi. Ama bu sessizlik artık sürdürülemezdi. Kulisimden videoyu paylaşmak, benim için bir tercih değil, bir zorunluluktu. Çünkü ilk kez, fiziki takiple can güvenliğim doğrudan tehdit altına alındı. İnsan hayatı kutsaldır. Kalbimde ayrımcılığa, kine, öfkeye yer yok. Ben müziğimle birleştirmeye, sevgimle anlatmaya devam edeceğim. Bu süreçte başta emniyet güçlerimiz olmak üzere, içeride konserimi izlemeye gelen kıymetli misafirlerime, salon dışında yaşananlara rağmen desteğini sürdüren ve geri dönmek zorunda kalan konuklarıma sonsuz teşekkür ederim. Yanımda duran her kalbe minnettarım.

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