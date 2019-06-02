Gazetecilerin objektiflerine poz veren ünlü sanatçı, muhabirler ile ayaküstü sohbet etti.

Bayram süresince Çeşme ve Kıbrıs da sahneleri olduğunu söyleyen Linet, "Çok şükür işlerimiz yoğun, bayramda full çalışıyoruz." dedi. Hem tatil hem de sahnesi için bol bol alışveriş yapan başarılı sanatçı gün boyu dünyaca ünlü mağazalarda alışverişin keyfini çıkardı.