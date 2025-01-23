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        Haberler Spor Futbol Lincoln Henrique, Hull City'de! - Futbol Haberleri

        Lincoln Henrique, Hull City'de!

        Hull City, Fenerbahçe'den Lincoln'ü sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 14:28 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:28
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        Lincoln Henrique, Hull City'de!
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        Fenerbahçe'de geçen sezonu Bragantino'da kiralık olarak geçiren Lincoln Henrique'nin yeni takımı belli oldu.

        Hull City, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

        26 yaşındaki on numara, sezon sonuna kadar İngiliz ekibinde kiralık olarak forma giyecek.

        "YÜZDE 100 HAZIRIM"

        Lincoln Henrique imza sonrası yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yönetime bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Umarım kulübün sezon sonunda ulaşmak istediği hedeflere yardımcı olabilirim. Yaklaşık iki hafta önce İstanbul'da başkanımızla tanıştım. Bana büyük bir ilgiyle yaklaştı ve bu beni çok mutlu etti. Kulübe yardım etmeye yüzde 100 hazırım." ifadelerini kullandı.

        Lincoln Henrique kiralık olarak gittiği Bragantino'da 49 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

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