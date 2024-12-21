Limonlu Cevizli Kek Tarifi: Evde Limonlu Cevizli Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Tüm evi saran iştah açıcı ve enfes kokusuyla limonlu kekinizi daha zengin bir tada ulaştırmak ister misiniz? İşte bunun için yapabileceğiniz şey çok basit… Limonlu kek tarifinize cevizi de katmak. Peki, limonlu cevizli kek nasıl yapılır? Mis gibi limonlu cevizli kek tarifi için içeriğin devamını okuyabilirsiniz…
Puf puf kabaran, ekişiyi ve tatlıyı bir arada sunan lezzeti ile pek çok insanın en sevdiği keklerden biri olan limonlu cevizli kekin daha lezzetli ve parçalanmadan sunulması için fırından çıktıktan sonra bir süre dinlenmesini sağlamanız önemlidir. Çeşitli püf noktaları ile limonlu cevizli kek yapımı hakkındaki detayları öğrenmek okumaya devam edebilirsiniz…
LİMONLU CEVİZLİ KEK NASIL YAPILIR?
Mayhoş tatlardan hoşlananlar için vazgeçilmez bir kek olan limonlu cevizli kek yapımı hakkında bilgi vermeden önce şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz;
Peki, limonlu cevizli kek nasıl yapılır? İlk olarak limonlu cevizli kek malzemelerini hazırlayın.
Limonlu cevizli kek malzemeleri şöyledir;
İşte limonlu cevizli kek tarifi:
Afiyet olsun!
Kekinizin içine dilerseniz tarçın da ekleyerek limonlu cevizli ve tarçınlı farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Tarçın tadını seven kişiler için oldukça lezzetli bir tercih olabilecek bu kek için ise yapmanız gereken şey tarife bir tatlı kaşığı tarçın eklemek. Bunun yanı sıra tarifte yoğurt yerine süt de kullanabilirsiniz. Kek harcınızı hazırlarken yoğurt kullanmanız halinde içi hafif ıslak kıvama sahip olan ve daha yoğun lezzeti olan kekler yapmış olursunuz.
Kek harcınızı hazırlarken yoğurt yerine süt kullanmanız halinde ise daha akışkan kıvama sahip olan ve pişirdikten sonra daha kabarık, puf puf bir yapısı olan bir kek hazırlamış olursunuz. Ayrıca süt ile hazırlanan keklerde şeker tadı daha az hissedilir ve süngerimsi, tok bir kıvama sahip olmazlar. Süt ile yapılan kekler üzerine konulan sosları daha az emer. Eğer kekiniz baharatlı ise süt kullanmanız lezzetinin daha fazla ortaya çıkmasına yardımcı olur.
LİMONLU CEVİZLİ KEK YAPIMI İÇİN PÜF NOKTALAR
Çayların ve kahvelerin en sevilen eşlikçilerinden olan limonlu cevizli kekin yapımında tıpkı diğer kek tariflerinde olduğu gibi bir takım püf noktalar mevcuttur. İşte puf puf kabaran yumuşacık damak çatlatan lezzete sahip limonlu cevizli kek yapımı için gerekli püf noktaları;