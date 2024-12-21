Limonlu Cevizli Kek Tarifi: Evde Limonlu Cevizli Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Puf puf kabaran, ekişiyi ve tatlıyı bir arada sunan lezzeti ile pek çok insanın en sevdiği keklerden biri olan limonlu cevizli kekin daha lezzetli ve parçalanmadan sunulması için fırından çıktıktan sonra bir süre dinlenmesini sağlamanız önemlidir. Çeşitli püf noktaları ile limonlu cevizli kek yapımı hakkındaki detayları öğrenmek okumaya devam edebilirsiniz…

REKLAM advertisement1 LİMONLU CEVİZLİ KEK NASIL YAPILIR? Mayhoş tatlardan hoşlananlar için vazgeçilmez bir kek olan limonlu cevizli kek yapımı hakkında bilgi vermeden önce şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz; REKLAM 10 dilim

15 dakika hazırlama süresi

35 dakika pişirme süresi Peki, limonlu cevizli kek nasıl yapılır? İlk olarak limonlu cevizli kek malzemelerini hazırlayın. Limonlu cevizli kek malzemeleri şöyledir;

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

1 su bardağı yoğurt

10 – 15 adet iri parçalanmış ceviz içi

1 paket kabartma tozu

1 adet limon kabuğu rendesi

1 adet limon suyu

1,5 su bardağı sıvı yağ

2,5 – 3 su bardağı un İşte limonlu cevizli kek tarifi: İlk olarak yumurtaları derin bir kabın içerisine kırın ve üzerine toz şeker ekleyin. Köpük köpük ve beyaz bir krema gibi kıvam alana kadar iyice çırpın.

Ardından karışımın içerisine yoğurt, limon suyu ve sıvı yağı ilave ederek bir süre daha çırpmaya devam edin.

Karışımın içerisine un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin. Ardından hazırlamış olduğunuz limon kabuğu rendesini de karışımın içerisine ekleyerek güzel bir şekilde karıştırmaya devam edin.

Hazırlamış olduğunuz kek harcının içerisine iri bir şekilde parçalamış olduğunuz ceviz içlerini ekleyin. Ardından bir spatula yardımıyla kek hamurunu karıştırın.

Önceden yağlamış olduğunuz kek kalıbınızın içerisine kek hamurunuzu dökün ve önceden ısıtmış olduğunuz 180 derecelik fırına kek hamurunuzu yerleştirin.

Yaklaşık 30 ila 35 dakika kadar kontrollü bir şekilde kekinizi pişirin.

Pişmesinin ardından fırından alarak soğuması için kekinizi bir kenara alın.

Soğuduktan sonra dilimleyerek ve dilerseniz üzerine pudra şekeri dökerek servis edin. Afiyet olsun! REKLAM Kekinizin içine dilerseniz tarçın da ekleyerek limonlu cevizli ve tarçınlı farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Tarçın tadını seven kişiler için oldukça lezzetli bir tercih olabilecek bu kek için ise yapmanız gereken şey tarife bir tatlı kaşığı tarçın eklemek. Bunun yanı sıra tarifte yoğurt yerine süt de kullanabilirsiniz. Kek harcınızı hazırlarken yoğurt kullanmanız halinde içi hafif ıslak kıvama sahip olan ve daha yoğun lezzeti olan kekler yapmış olursunuz.

Kek harcınızı hazırlarken yoğurt yerine süt kullanmanız halinde ise daha akışkan kıvama sahip olan ve pişirdikten sonra daha kabarık, puf puf bir yapısı olan bir kek hazırlamış olursunuz. Ayrıca süt ile hazırlanan keklerde şeker tadı daha az hissedilir ve süngerimsi, tok bir kıvama sahip olmazlar. Süt ile yapılan kekler üzerine konulan sosları daha az emer. Eğer kekiniz baharatlı ise süt kullanmanız lezzetinin daha fazla ortaya çıkmasına yardımcı olur.

LİMONLU CEVİZLİ KEK YAPIMI İÇİN PÜF NOKTALAR Çayların ve kahvelerin en sevilen eşlikçilerinden olan limonlu cevizli kekin yapımında tıpkı diğer kek tariflerinde olduğu gibi bir takım püf noktalar mevcuttur. İşte puf puf kabaran yumuşacık damak çatlatan lezzete sahip limonlu cevizli kek yapımı için gerekli püf noktaları; Limonlu cevizli keki yapmadan önce kek için gereken malzemelerin aynı sıcaklıkta olmasına dikkat edin. Bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması kekin şekillenmesine yardımcı olur.

Malzemeleri yavaş yavaş ve azar azar ekleyerek iyi bir şekilde karıştırın.

Hamuru hazırladıktan sonra kısa bir süre içerisinde kek kalıbına koyarak pişirmek için fırına atın. Hamur hazırlandıktan sonra kısa bir süre içerisinde pişirmeye başlamak kekin daha yumuşak olmasını sağlar.

Kek hamurunu önceden ısıtılmış fırına atarak kekinizi pişirin.

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