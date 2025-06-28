Libya'dan Yunanistan'a "Libya-Türkiye anlaşması" cevabı

Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi’nin atadığı hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Yunanistan’ın açıklamalarına "Libya-Türkiye anlaşması uluslararası meşruiyete uygun" cevabını verdi.

Bingazi’deki hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hammad, Bingazi’de düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada Yunanistan makamlarından yapılan açıklamalara cevap verdi.

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Hammad konuşmasında, Libya ve Türkiye Arasında Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası'na işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

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"Libya'nın dost ülkelerle yaptığı anlaşmaların meşruiyetinin sorgulanması kabul edilemez. Libya-Türkiye işbirliği uluslararası meşruiyete uygun olarak yürütülüyor ve hiçbir ülkenin egemenliğini ihlal etmiyor."

Yunanistan'ı, kışkırtma ve gerginliği tırmandırma politikasının devam etmesinin sonuçları konusunda uyardığını kaydeden Hammad, "Libya, ulusal güvenliğini ve stratejik çıkarlarını korumak için egemenliğine yönelik her türlü ihlale sert bir karşılık vermek de dahil olmak üzere, uygun tedbirleri alma hakkını saklı tutmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hammad ayrıca, Libya'nın deniz haklarının müzakere edilemez olduğunu ve sadece uluslararası yasal çerçeveler dahilinde tartışılabileceğini vurgulayarak, hükümetinin Yunanistan'ın son tutumlarına cevaben kararlı adımlar attığını kaydetti. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Libya ve Türkiye Arasında Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası’nı hedef alan ifadeleri, Libya’nın doğusu ve batısındaki yetkililerin ciddi tepkilere yol açmıştı. REKLAM Libya Ulusal Birlik Hükümeti de Yunanistan’a sert tepki göstermişti Libya Ulusal Birlik Hükümetinin 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın 12 Haziran'da Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde, Girit Adası'nın güneyinde, Libya ile ihtilaflı bölgelerde hidrokarbon arama ve işletme konusunda yaptığı ihale çağrısına ilişkin yapılan duyurudan derin endişe duyulduğu belirtilmişti. Uluslararası hukuka saygının öneminin vurgulandığı açıklamada "Bakanlık, bu adımların Libya'nın egemenlik haklarının açık bir ihlali olduğunu teyit eder, uluslararası hukuk kurallarına saygılı bir ön yasal çerçeve olmaksızın bu alanlarda herhangi bir arama veya sondaj faaliyetine karşı tam çekincesini ve açık itirazını ifade etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Fotoğraflar: AA, AP