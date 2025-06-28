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        Haberler Gündem Libya'da görev yapan Hv. P. Alb. İsmail Haldun Maden şehit oldu | SON DAKİKA HABERİ

        Libya'da görevli pilot albay Maden şehit oldu

        MSB'den yapılan bildirimde, Libya'da görev yapan Hv. P. Alb. İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Maden, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 09:43 Güncelleme: 28.06.2025 - 12:07
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        Libya'da görevli pilot albay Maden şehit oldu
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Libya’da görev yapmakta olan Hv. P. Alb. İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizi neticesinde derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran 2025 (dün) tarihinde şehit olmuştur.

        Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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