LGS'DE KALEM, SİLGİ, KALEMTRAŞ VERİLİYOR MU?

2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi sınavında öğrencilere kalem verilmeyecek. Sınava girecek adayların en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalara gerekiyor.

Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında geçerli- kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) olması gerekmektedir. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

LGS SU ŞİŞESİ GETİRMEK YASAK MI?

Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek.