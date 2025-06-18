LGS tercih tarihleri: 2025 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2025 yılında yapılan merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. Binlerce 8. sınıf öğrencisi şimdi gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek o kritik tarihe çevirmiş durumda. "LGS tercihleri ne zaman başlayacak??" sorusu velilerin ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte LGS tercih tarihleri hakkında merak edilen güncel bilgiler...
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LGS sona erdi. 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının her iki oturumu da başarıyla tamamlandı. Sınavın ardından binlerce öğrenci ve veli, "LGS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak, kaç tercih hakkı var?" sorularının yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçları belirlenen takvim doğrultusunda erişime açacak. Ayrıntılar haberimizde...
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LGS OTURUMLARI TAMAMLANDI!
Liselere Geçiş Sistemi sınavı 15 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulandı. Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştirildi.
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LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın soru kitapçıkları yayımlandı.
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
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LGS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi "https://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php" üzerinden açıklanacak.
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LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Yerel Yerleştirme: Öğrenciler, ilk 3'ünü kayıt alanlarından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edebilecekler. Aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
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