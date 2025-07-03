LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte 2025 LGS tercih takvimi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Sınavı geride bırakan yüzbinlerce 8. sınıf öğrencisi ve velisi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı tercih takvimini merakla bekliyor. Lise yerleştirmelerinde kritik rol oynayan tercih dönemi, öğrencilerin geleceğini şekillendirecek adımlardan biri olacak. İşte ayrıntılar...
- 1
LGS maratonu sona erdi, şimdi sırada en az sınav kadar önemli bir aşama olan tercih süreci var. İki oturumlu sınavın ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte, binlerce öğrencinin lise hayali için geri sayım başladı. Peki, LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Lise MEB 2025 LGS tercihleri nasıl yapılır ve kaç tercih hakkı var? İşte merak edilenler...
- 2
LGS OTURUMLARI TAMAMLANDI
Liselere Geçiş Sistemi sınavı 15 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulandı. Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştirildi.
- 3
LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın soru kitapçıkları yayımlandı.
SÖZEL BÖLÜM KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
-
- 4
MEB TAKVİMİ İLE LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
- 5
LGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi "https://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php" üzerinden açıklanacak.
- 6
LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Yerel Yerleştirme: Öğrenciler, ilk 3'ünü kayıt alanlarından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edebilecekler. Aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
-