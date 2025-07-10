LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2025 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
15 Haziran'da uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 11 Temmuz Cuma günü açıklanıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, LGS tercih tarihlerine çevrilecek. Milli Eğitim Bakanlığı "Tercih Süreci Veli Kılavuzu" yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda LGS tercih sürecine ilişkin genel bilgiler yer aldı. Peki, "2025 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?" İşte 2025 LGS tercih tarihleri...
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LGS tercihlerinde geri sayım sürüyor. 11 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçlarının ardından, LGS tercih süreci başlayacak. Bu kapsamda LGS tercihlerinin başlayacağı tarih merak konusu oldu. Öğrenciler, yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Peki, "LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2025 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?" İşte detaylar...
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları, 11 Temmuz tarihinde açıklanacak.
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LGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi "https://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php" üzerinden açıklanacak.
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LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
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LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Yerel Yerleştirme: Öğrenciler, ilk 3'ünü kayıt alanlarından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edebilecekler. Aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
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LGS TERCİH SÜRECİ VELİ KILAVUZU YAYIMLANDI!
Kılavuzda tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ile sıkça sorulan sorular ve öneriler gibi detaylı başlıklar yer alıyor. Aynı zamanda tercih kontrol listesi, okul türleri ve yerleştirme detaylarına da kılavuzdan ulaşılabiliyor.
Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, spor lisesi gibi okul türlerine ilişkin kapsamlı bilgilerin bulunduğu kılavuzda tercih kontrol listesi de yer alıyor.
Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak.
"Bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyin" Kılavuzda, tercih döneminde velilere yönelik şu öneriler yer aldı;
"Bu süreçte çocuğunuza yönelik bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyin. Her çocuk biricik ve kendine özeldir. Önemli olan çocuğa destek olup kendini keşfetmesine yardımcı olmaktır. Çocuğunuzun hayallerini dinlemek, gitmek istediği okul ve gelecekte seçeceği meslek hakkında size ipuçları verebilir. Çocuğunuzun ilgi alanlarını ve yeteneklerini desteklemek için onlara fırsatlar sunabilirsiniz. Çocuklarınızın tercih edecekleri okulların yurt, konaklama, ulaşım, beslenme gibi imkânları hakkında okul web sitelerinden araştırma yapabilirsiniz. Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi gelişim sürecini dikkate alarak değerlendirebilirsiniz. Tercih döneminde baskıcı ve karar verici tutum yerine bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyebilirsiniz. Çocuğunuzun istek ve hayallerinin sizinkinden farklı olabileceği bilinciyle yaklaşabilirsiniz."
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Liselere yerleştirmeler; "yerel yerleştirme, merkezî yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme" olmak üzere üç şekilde yapılacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek.
Yerel yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.
Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk, "kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları; mavi renk, "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları; kırmızı renk, "diğer" ise öğrenci için bunların dışında kalan okulları belirtiyor olacak.
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Öğrenciler, ilk olarak "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek.
Merkezî yerleştirmede, merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanları ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. LGS puanıyla öğrenci alan Türkiye genelindeki okullar tercih edilebilecek.
Pansiyonlu okullar için tercih yapmak ise isteğe bağlı olacak.