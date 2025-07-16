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        Haberler Bilgi Gündem LGS TERCİH SONUCU TARİHİ 2025 | LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihlerinde son gün ne zaman?

        LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihlerinde son gün ne zaman?

        LGS tercih süreci 14 Temmuz itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre lise tercihleri, e-Okul sistemi üzerinden alınıyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, LGS yerleştirme sonuçları, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından ilan edilecek. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihlerinde son gün ne zaman? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 18:34 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:34
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        • 1

          Lise hayali kuran binlerce öğrencinin heyecanı dorukta! 14 Temmuz’da başlayan LGS tercih sürecinde, adaylar birçok okul seçeneğini değerlendiriyor. Tercihler sonrası gözler, "LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, tercih dönemi devam ederken 2024’teki en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri ile okul kontenjanlarını e-Okul üzerinden paylaştı. Peki, LGS tercihlerinde son gün ne zaman, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

        • 2

          LGS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

          LGS tercihleri 14 Temmuz'dan itibaren 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor. Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

        • 3

          LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

          2025 LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos'ta açıklanacak.

        • 4

          LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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