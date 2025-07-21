LGS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

LGS tercihleri 14 Temmuz'dan itibaren 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor. Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.