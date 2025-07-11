LGS sonuçlarının açıklanması, tercih süreci ve taban puanlarını gündeme taşıdı. 14 Temmuz tarihinde başlayacak olan LGS tercihleri, 24 Temmuz'da sona erecek. Tercih süreci ile birlikte gözler LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimlere çevrilecek. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi puanları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuz ile netlik kazanacak. Peki, "LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...