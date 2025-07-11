LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler açıklandı mı? Anadolu Lisesi, Fen Lisesi puanları
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları 11 Temmuz Cuma günü erişime sunuldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. LGS tercihleri 14-24 Temmuz tarihlerinde alınacak. Tercih dönemi öncesinde LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler adaylar tarafından mercek altına alındı. Peki, "LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler açıklandı mı?" İşte 2025 LGS taban puanları ile Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi puanları...
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LGS sonuçlarının açıklanması, tercih süreci ve taban puanlarını gündeme taşıdı. 14 Temmuz tarihinde başlayacak olan LGS tercihleri, 24 Temmuz'da sona erecek. Tercih süreci ile birlikte gözler LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimlere çevrilecek. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi puanları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuz ile netlik kazanacak. Peki, "LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
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2025 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı.
Öğrenciler, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.
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LGS 2025 TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Genel Yüzdelik Dilim: Bu dilim, öğrencinin Türkiye genelindeki başarısını gösterir.
İl Yüzdelik Dilimi: Öğrencinin yalnızca bulunduğu ildeki sıralamasını ifade eder.
Öğrencilerin tercihlerinde genellikle genel yüzdelik dilimi esas alınır. Ancak, yerel farklılıklar nedeniyle, il yüzdelik dilimi de tercih yapılacak okul hakkında bir fikir verebilir.
Örneğin;
Bir öğrencinin yüzdelik dilimi %10 ise, bu öğrenci sınava girenlerin %90’ından daha başarılı olmuş demektir.
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LGS TABAN PUANLARI 2025
LGS 2025 taban puanları henüz açıklanmadı. Öğrencilerin puanları sınavın hemen ardından, hesaplamalarla şekillenmeye başlayacak. MEB tarafından LGS ilk tercihlerin yapılmasının ardından taban puanları ve yüzdelik dilimlerin erişime açılması bekleniyor.
Ancak öğrenciler 2025 taban puanlarını ve kontenjanlarını paylaşana kadar 2024 listesinden puanlara göz gezdirebilir.