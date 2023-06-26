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LGS taban puanları 2023: LGS lise taban puanları açıklandı mı? MEB lise taban puanları ile yüzdelik dilimleri ve son kontenjan listesi

LGS taban puanları açıklandı mı? İşte taban puanları ile yüzdelik dilim ve kontenjan listesi

MEB tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Binlerce 8. sınıf öğrencisi tarafından merakla beklenen LGS sonuçlarının açıklanmasıyla gözler LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlere çevrildi. İşte MEB lise tavan ve taban puanları ile yüzdelik dilim ve kontenjan listesi...

Giriş: 26.06.2023 - 00:14 | Güncelleme: ABONE OL
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  • LGS sınav sonuçlarının açıklanması için geri sayım sona erdi. Sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında tercih ve yerleştirme işlemleri araştırılırken gündeme gelen konulardan biri de okulların taban ve tavan puanları oldu. 8. sınıf öğrencileri LGS yüzdelik dilim ve kontenjan listesi hakkında araştırma yapıyor. Peki, 2023 LGS taban puanları belli oldu mu? İşte MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi taban ve tavan puanları hakkında merak edilen tüm bilgiler...

  • LGS TABAN PUANLARI 2023

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl için açıklama yapıldı. Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

    Geçen seneye ait 2022 liselerin Taban/Tavan puanları ve yüzdelik dilimleri listesi aşağıdaki gibidir:

  • LİSE TABAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

  • YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?

    Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

     

  • Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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