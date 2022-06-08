Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
LGS soruları ve cevapları kitapçığı 2022: MEB sözel ve sayısal LGS sınav soruları ve cevaları: Türkçe, Matematik, İnkılap, Fen Bilgisi, İngilizce, Din Kültürü soru ve cevap anahtarı PDF LGS soru çözümü İNDİR

LGS soruları ve cevapları kitapçığı yayınlandı! MEB ile sözel ve sayısal 2022 LGS soruları ve cevap anahtarı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı 5 Haziran Pazar günü sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum olarak gerçekleştirildi. 81 ilde eş zamanlı olarak uygulanan sınavın ardından gözler LGS soruları ve cevaplarına çevrildi. Sınavın ardından 2022 LGS soruları ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. İşte, LGS sözel ve sayısal soruları ve cevap anahtarı…

08.06.2022 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • LGS soruları ve cevapları, 1 milyondan fazla kişinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sınavının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. MEB bünyesinde 8.sınıf öğrencileri için düzenlenen LGS sınavı, 5 Haziran Pazar günü 81 il merkezinde uygulandı. İyi bir lise eğitimi almak isteyen öğrenciler LGS 1. ve 2. oturumda sözel ve sayısal soruları yanıtladı. Saat 09:30’da başlayan sınav 12:50’de sona erdi. Liselere Geçiş Sınavının ardından “LGS soruları ve cevapları yayınlandı mı?” araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 Türkçe, Matematik, İnkılap, Fen Bilgisi, İngilizce, Din Kültürü LGS sınav soruları ve cevap anahtarı…

  • 2022 LGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    LGS olarak da bilinen merkezi sınav, 5 Haziran 2022 Pazar günü yapıldı. LGS soruları ve cevaplarının da sınavın ardından MEB tarafından erişime açıldı.

  • Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

    Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

  • LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.