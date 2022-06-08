LGS soruları ve cevapları, 1 milyondan fazla kişinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sınavının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. MEB bünyesinde 8.sınıf öğrencileri için düzenlenen LGS sınavı, 5 Haziran Pazar günü 81 il merkezinde uygulandı. İyi bir lise eğitimi almak isteyen öğrenciler LGS 1. ve 2. oturumda sözel ve sayısal soruları yanıtladı. Saat 09:30’da başlayan sınav 12:50’de sona erdi. Liselere Geçiş Sınavının ardından “LGS soruları ve cevapları yayınlandı mı?” araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 Türkçe, Matematik, İnkılap, Fen Bilgisi, İngilizce, Din Kültürü LGS sınav soruları ve cevap anahtarı…