LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 LGS sonuçları tarihi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bu yıl gerçekleştirilen merkezi sınav süreci tamamlandı. Türkiye genelinde on binlerce öğrencinin katılımıyla yapılan sınavın ardından sonuç heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine göre açıklayacağı sonuçlar, öğrenciler tarafından MEB'in resmi sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Sınav stresini geride bırakan 8. sınıf öğrencileri ve veliler şimdi sonuçların ilan edileceği tarihi bekliyor. Detaylar haberimizde...
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LGS maratonu sona erdi, sıra geldi en kritik aşamaya! Binlerce öğrencinin ter döktüğü iki oturumlu sınavın ardından gözler şimdi Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. 2025 LGS sonuçları için geri sayım başlarken, sınava giren öğrenciler büyük bir heyecanla sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. MEB tarafından ilan edilecek tarihte, öğrenciler sonuçlarını dijital sistem üzerinden kolayca öğrenebilecek. İşte merak edilenler...
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LGS OTURUMLARI TAMAMLANDI!
Liselere Geçiş Sistemi sınavı 15 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulandı. Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştirildi.
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LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın soru kitapçıkları yayımlandı.
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
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LGS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi "https://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php" üzerinden açıklanacak.
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LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
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