LGS heyecanı geride kaldı, şimdi sırada sonuçlar var. 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının her iki oturumu da başarıyla tamamlandı. Sınavın ardından binlerce öğrenci ve veli, “LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçları belirlenen takvim doğrultusunda erişime açacak. Detaylar haberimizde...