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        Haberler Bilgi Gündem LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2025? MEB LGS 2025 sonuç tarihini duyurdu! LGS sonuçları sorgula

        LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi ile LGS sonuç tarihi açıklandı!

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2025 yılında yapılan merkezi sınavın iki oturumu da geride kaldı. On binlerce 8. sınıf öğrencisi şimdi gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek o kritik tarihe çevirmiş durumda. "Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorusu velilerin ve öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. MEB, LGS sonuçlarını belirlenen takvim doğrultusunda paylaşacak; sonuçlar, Merkezi Sınavlar Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. İşte "LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2025?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 18:21 Güncelleme: 17.06.2025 - 18:21
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        • 1

          LGS heyecanı geride kaldı, şimdi sırada sonuçlar var. 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının her iki oturumu da başarıyla tamamlandı. Sınavın ardından binlerce öğrenci ve veli, “LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçları belirlenen takvim doğrultusunda erişime açacak. Detaylar haberimizde...

        • 2

          LGS OTURUMLARI TAMAMLANDI!

          Liselere Geçiş Sistemi sınavı 15 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulandı. Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştirildi.

        • 3

          LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

          Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın soru kitapçıkları yayımlandı.

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        • 4

          LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 5

          LGS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi "https://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php" üzerinden açıklanacak.

          LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

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