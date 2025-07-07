LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise tercihleri ayın kaçında başlayacak? MEB LGS 2025 tercih ve yerleştirme takvimi
LGS sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. 15 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Lise sınavı sonuç tarihi MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile belli olmuştu. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise tercihleri ayın kaçında başlayacak? İşte 2025 LGS tercih ve yerleştirme takvimi...
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8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Öte yandan LGS tercih ve yerleştirme takvimi de paylaşıldı. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, lise tercihleri hangi tarihte başlayacak? İşte LGS sonuç tarihi ile lise tercih ve yerleştirme takvimi…
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre LGS sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak.
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LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Merkezi Sınav sonuçları "https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek. Açıklanan belgede, öğrencinin ham puanı, yüzdelik dilimi ve yerleştirmeye esas puanı yer alacak.
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2025 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Millî Eğitim Bakanlığınca, “2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu” yayımlandı.
Buna göre LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Ardından iki aşamalı nakil süreci başlayacak.
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LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek.
Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır.
Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacak.
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LGS NAKİL SÜRECİ
Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Böylece öğrenciler, istedikleri okula yerleşebilmek için ek şanslara sahip olacak.
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