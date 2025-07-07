8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Öte yandan LGS tercih ve yerleştirme takvimi de paylaşıldı. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, lise tercihleri hangi tarihte başlayacak? İşte LGS sonuç tarihi ile lise tercih ve yerleştirme takvimi…