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        Haberler Gündem Eğitim LGS sınav giriş bilgileri erişime açıldı - Haberler

        LGS sınav giriş bilgileri erişime açıldı

        Milli Eğitim Bakanlığı, "LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişime açıldı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 10:31 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:45
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        LGS sınav giriş bilgileri erişime açıldı
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        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri erişime açıldı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden ulaşılabilecek.

        Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

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