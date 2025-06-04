LGS sınav giriş belgeleri açıklandı! 2025 LGS ne zaman yapılacak, sınav kaç soru ve kaç dakika olacak?
Öğrencilerin uzun süredir yoğun bir hazırlık süreci içinde olduğu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için sınav giriş belgeleri e-Okul üzerinden erişime açıldı. İki oturum halinde düzenlenecek olan bu önemli sınavda, adaylara toplam 90 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Sınavın sona ermesinin ardından, gözler Temmuz ayında açıklanacak olan sonuçlara çevrilecek. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından ise öğrencileri ve velileri heyecanlı bir tercih süreci bekliyor olacak. Peki, 2025 LGS sınavı tam olarak ne zaman yapılacak? Oturum süreleri ne kadar? İşte LGS 2025'e dair tüm merak edilen detaylar…
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2025 yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Haziran ayında yapılacak sınav, iki oturum şeklinde uygulanacak. İlk oturumda adaylara 50 soruyu yanıtlamaları için 75 dakika, ikinci oturumda ise 40 soru için 80 dakika süre tanınacak. Sınav maratonunun tamamlanmasının ardından ise öğrenciler ve veliler, Temmuz ayında duyurulacak sınav sonuçlarını ve hemen ardından başlayacak tercih sürecini heyecanla bekleyecek. İşte, konuya dair tüm detaylar…
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2025 LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
2025 LGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Aşağıdaki linkten sınav giriş belgesi alma ekranına ulaşabilirsiniz.
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2025 LGS NE ZAMAN?
Resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına seçilmesi amacıyla yapılacak merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde iki oturum olarak uygulanacak.
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2025 LGS OTURUM SAATLERİ VE KONULARI NEDİR?
15 Haziran'da yapılacak sınavda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.
Saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
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LGS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.