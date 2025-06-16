LGS puan hesaplama 2025: MEB kılavuzu ile LGS puanı nasıl hesaplanır? Lise sınav puanı hesaplama formülü
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde düzenlendi. Sınavın tamamlanmasının ardından LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Lisesi gibi farklı lise türlerini tercih etmek isteyen adaylar LGS puan hesaplama 2025 işlemlerine başladı. Ağırlıklı standart puan hesaplanırken kullanılacak ağırlık katsayıları ile standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü için MEB tarafından yayımlanan kılavuz mercek altına alındı. Peki; lise sınav puanı nasıl hesaplanır, kaç yanlış 1 doğruyu götürüyor? İşte 2025 LGS puan hesaplama formülü...
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LGS puan hesaplama nasıl yapılır, 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü 2 oturumda tamamlandı. Lise sınavının sona ermesinin ardından LGS soruları ve cevapları erişime açıldı. Akabinde ise Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Lisesi gibi lise türlerinden birine yerleşmek isteyen adaylar, hedefledikleri okullar için puan hesabı yapmaya başladı. Sonuçlar öncesi fikir edinmek isteyenler için lise sınav puanı hesaplama formülü haberimizde. İşte, MEB kılavuzu ile 2025 LGS puan hesaplama formülü...
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LGS BARAJ PUANI VAR MI, KALKTI MI?
LGS sınavında öğrencilerin tercih yapabilmesi için herhangi bir baraj sınırı bulunmamaktadır. Öğrenciler sınav puanıyla veya adrese dayalı yerleştirme işlemi yapabilirler. Bu liselerde öğrencilerde puan şartı aranmaz dolayısıyla baraj puanı bulunmamaktadır.
Öğrenciler başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini şekillendirir.
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LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
Buna göre her 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor.
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LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
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d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
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g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
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2025 LGS PUAN HESAPLAMA FORMÜLÜ
Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2’de verilmiştir.
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