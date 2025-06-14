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        Haberler Bilgi Gündem LGS KATILIM SAYISI 2025 || LGS’ye kaç kişi girecek? MEB açıkladı! Bu yıl Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavına kaç öğrenci başvurdu?

        2025 LGS'ye kaç kişi girecek? MEB açıkladı! Bu yıl Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavına kaç kişi başvurdu?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınav öncesinde öğrenci ve velileri tarafından merak edilen konular arasında LGS katılım sayısı yer alıyor. Bu kapsamda ''2025 LGS'ye kaç kişi girecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. LGS'ye başvuran kişi sayısı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç kişi başvurdu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 12:15 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:15
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        • 1

          Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde yurt içinde 973 sınav merkezindeki 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirilecek. Geri sayım sürerken bu yıl LGS sınavına katılım gösterecek kişi sayısı merak konusu oldu. Bu noktada ''2025 LGS'ye kaç kişi girecek?'' sorusu öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini aldı. MEB merak edilen rakamı açıkladı. Peki, bu yıl LGS sınavına kaç kişi başvurdu? İşte, 2025 LGS katılım sayısı!

        • 2

          2025 LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK, KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuru sayısını açıkladı.

          MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 LGS'ye toplamda 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvuruda bulundu.

        • 3

          2025 LGS NE ZAMAN?

          Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

          MEB tarafından resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen, sosyal bilimler, Anadolu imam hatip liseleri ile proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına seçilmesi amacıyla yapılacak merkezî sınav; yurt içinde 973 sınav merkezindeki 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirilecek.

        • 4

          KATILIM ZORUNLULUĞU YOK

          Toplamda 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvuru yaptığı sınava, katılım zorunluluğu bulunmuyor.

          Sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yönlendirilecek.

          Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerilerinin ölçüleceği sorulara yer verilecek.

        • 5

          İKİ OTURUM AYNI GÜNDE TAMAMLANACAK

          Türkiye saati ile saat 09.30'da başlayacak birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorularak 75 dakika süre verilecek.

          İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

          Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

          Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

        • 6

          SONUÇLAR 11 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

          LGS sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

          Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

          Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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