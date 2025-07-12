LGS birincisi kim oldu? 2025 LGS Türkiye birincisi kaç kişi tam puan aldı?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 15 Haziran'da LGS sonuçları açıklandı. LGS birincisi bu noktada merak konusu oldu. Bilindiği gibi, hemen hemen her yıl belirli sayıda öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak sınavdan tam puan alıyor. Peki LGS birincisi kim oldu? MEB 2025 LGS Türkiye şampiyonu kim, tam puan alan var mı, hangi ilden birinci çıktı, full çeken var mı?
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LGS birincisi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sınav sonuçları sonrası adayların sıralamaları, puanları ve yüzdelik dilimleri de belli oldu. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşen sınavda LGS birincisi kim oldu, tam puan alan var mı, hangi ilden birinci çıktı sorusuna yanıt aranıyor. Peki 2025 LGS'de kim birinci oldu?
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Doğa Koleji'nden 2025 LGS’de 42 Türkiye birincisi
Doğa Koleji, 2025 LGS Merkezî Sınavı'nda Türkiye genelindeki kampüslerinden çıkardığı 42 Türkiye birincisiyle eğitimdeki liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi. 500 tam puan alarak zirveye yerleşen öğrenciler için İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsünde plaket töreni düzenlendi. Törende öğrenciler başarı plaketlerini alırken okul yöneticileri ve veliler bu gurur anına tanıklık etti
Törende konuşan Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, öğrencilerin bu büyük başarısının Doğa Koleji'nin bütünsel eğitim yaklaşımının bir sonucu olduğunu belirtti: “Akademik mükemmelliğin yanı sıra öğrencilerimizi hayata hazırlayan bir vizyonla hareket ediyoruz. LGS Şampiyonlarımız, yalnızca ezber değil; analitik düşünme, doğru karar alma ve duygusal dayanıklılık gibi becerilerle bu başarıya ulaştı. Bu tablo, Doğa Kolejinin eğitim anlayışının güçlü bir yansımasıdır. Tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum.”
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü ve Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Ege Yazgan da törende yaptığı konuşmada veriye dayalı süreç yönetiminin altını çizdi: “Doğa Koleji olarak tüm süreçlerimizi bilimsel verilerle destekliyoruz. Ölçme-değerlendirme sistemimiz, yalnızca bilgi ezberine değil; analiz, geri bildirim ve gelişim süreçlerine odaklanıyor. LGS Türkiye Birinciliği bu sistemli ve sürdürülebilir yaklaşımın somut ürünüdür.”
"HER BAŞARI BİR EKİP İŞİ"
Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü ise konuşmasında başarıda paydaşlar arası uyuma vurgu yaptı: “Doğa Kolejinde her başarı bir ekip işidir. Öğrencilerimizin kararlılığı kadar öğretmenlerimizin özverisi, velilerimizin desteği ve okul içindeki koordinasyon da bu sonucu mümkün kılmıştır.”
Doğa Koleji Ortaokul Koordinatörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu ise sürecin yönetiminin en az sonuç kadar önemli olduğunu vurguladı: “Öğrencilerimiz yalnızca akademik değil; öz disiplin, planlama ve dayanıklılık gibi beceriler de kazandılar. DOKAP (Doğa Koleji Okuduğunu Anlama Programı), danışman öğretmenlik modeli, haftalık denemeler ve bire bir takip sistemiyle öğrencilerimizi hem sınava hem hayata hazırladık. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”
Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, 14 Temmuz’da başlayacak tercih süreci için tüm 8. sınıf öğrencileri ve veliler, Türkiye genelindeki Doğa Koleji Kampüslerindeki rehberlik ofislerinden randevu oluşturarak tercih danışmanlığı desteği alabilirler.
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Doğa Koleji Halkalı Kampüsü Zeynep Nehir Koca: “Her hafta gelişimi takip etmek bana motivasyon sağladı. Bu hayali kurmamı sağlayan eğitim ortamı Doğa’da vardı.”
Doğa Koleji Isparta Kampüsü Onur Turan: “Rehber öğretmenim sayesinde eksiklerimi doğru analiz ettim. Sürecin her anında yönlendirme aldım. Doğa Koleji, bana nasıl çalışmam gerektiğini gösterdi. Okulum dışında bir kursa gitmedim. LGS Kampı, denemeler ve yoğun LGS Hazırlık Programı ile sınava hazırlandım.”
Doğa Koleji Bursa Özlüce Kampüsü Bahadır Kaan Sevren: “Kaygılarımı yönetmeyi öğrendim. Sınav günü sakin kalmamı sağlayan psikolojik destek programlarıydı. Beni sadece bir öğrenci gibi değil, bir birey olarak gören bir okulda okudum.”
Doğa Koleji Şişli Kampüsü Berat Karahan: “Süreç boyunca sistemli çalışmak bana sadece bilgi değil, stratejik düşünme becerisi de kazandırdı. Bu başarıyı tek başıma değil, güçlü bir okul desteğiyle kazandım.”
Doğa Koleji velileri ise çocuklarıyla gurur duyduklarını ifade ederek Doğa Kolejinin k12 bütünlüğünde bu başarıyı sağladıklarını söylediler.
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TAVŞANLI BİL KOLEJİ ÖĞRENCİSİ BATU AYDINLI LGS BİRİNCİSİ OLDU
TAVŞANLI BİL Koleji öğrencisi Batu Aydınlı, 2025 Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 90 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.
İZMİR BİL KOLEJİ ÖĞRENCİSİ ÇAĞRI KARATEPE LGS BİRİNCİSİ OLDU
İZMİR BİL Koleji öğrencisi Çağrı Karatepe, 2025 Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 90 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.
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ANTALYA'DA İMAM HATİP LİSESİ'NDEN 6 ÖĞRENCİ LGS'DE 500 TAM PUAN ALARAK TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 6 öğrenci, 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.
KAYSERİ'DE 19 ÖĞRENCİ LGS SINAVINDA 500 TAM PUAN ALDI
Kayseri'de eğitim gören 19 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.
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