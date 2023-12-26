Leyla Alaton kimdir? 10 yıllık Hafize Gaye Erkan öngörüsü sonrası dikkatleri üzerine çekti
Leyla Alaton, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erken hakkındaki 10 yıl önceki öngörüsünün ortaya çıkmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki, Leyla Alaton kimdir? İşte ünlü iş insanı Leyla Alaton'un biyografisi ve Hafize Gaye Erkan hakkında 10 yıl önce bulunduğu öngörü...
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Leyla Alaton kimdir? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında 10 yıl önce yaptığı öngörünün ortaya çıkmasının ardından dikkatleri üzerine çevrilen Layla Alaton hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, Leyla Alaton'un Hafize Gaye Erkan öngürüsü nedir? Leyla Alton kimdir? İşte merak edilen soruların cevabı...
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LEYLA ALATON'UN 10 YILLIK ÖNGÖRÜSÜ
Ünlü İş İnsanı Leyla Alaton 19 Haziran 2014'te Twitter (X) hesabından Hafize Gaye Erkan'ın fotoğrafıyla birlikte "Adını not alın. Kendisi bir gün bu ülkede bakanlık yapacaktır. Bundan hiç şüphem yok." tweet'ini attı. Alaton, Erkan'ın merkez Bankası Başkanlığı'na gelmesiyle 2014 yılındaki tweet'ini "2014'te bu tweet'i atmıştım notuyla retweet etti. Söz konusu retweet aylar sonra soayal medyada gündem oldu.
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LEYLA ALATON KİMDİR?
1961 yılında İstanbul’da doğan Leyla Alaton, üniversiteyi A.B.D.’nin New Jersey eyaletinde, Fairleigh Dickinson Üniversitesi’nde, İş İdaresi ve Yöneticilik üzerine okumuştur. Masterını New York Üniversitesi’nde, Sosyal Bilimler dalında tamamladıktan sonra, 1986 yılında Türkiye’ye döndüğünde Dr. Üzeyir Garih’in asistanlığını yapmıştır. Daha sonra, Alkent - Etiler Uyduşehir ve Alsit Villakent Projeleri Tanıtım ve Pazarlama işlerini yürütmüştür.
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1992 yılında, Milli Prodüktivite Merkezi tarafından “Yılın İş Kadını” seçilmiştir. 1993 yılında, Davos Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde ilk defa seçilen “Geleceğin Liderleri” arasındadır. 1993 yılında, kendi şirketi olan Megatrend Halkla İlişkiler Danışmanlık Şirketini kuran Alaton, Aérospatiale, Alcatel gibi dünya devlerine danışmanlık yapmıştır.
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Halen Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Leyla Alaton, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi olup Fransız Legion d’Honneur nişanı sahibidir. Leyla Alaton İngilizce ve Fransızca bilmektedir.