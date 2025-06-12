Lewandowski'yle sorun yaşadı, istifa etti!
Polonya Milli Takımı teknik direktörü Michal Probierz, golcü futbolcu Robert Lewandowski'yle yaşadığı sorunların ardından istifa etti.
Giriş: 12.06.2025 - 15:24 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:24
Polonya Milli Takımı'nı çalıştıran Michal Probierz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
NE OLMUŞTU?
Robert Lewandowski, Michal Probierz görevde olduğu sürece Polonya Milli Takımı'nda oynamayacağını açıklamıştı. Bugün Polonya teknik direktörü Michal Probierz, görevinden istifa etti.
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