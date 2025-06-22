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        Haberler Spor Futbol Almanya Leverkusen'e İngiliz stoper: Jarell Quansah - Futbol Haberleri

        Leverkusen'e İngiliz stoper: Jarell Quansah

        Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen, 22 yaşındaki İngiliz stoper Jarell Quansah için Liverpool'la anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 14:33 Güncelleme: 22.06.2025 - 14:33
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        Leverkusen'e İngiliz stoper!
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        Teknik direktör Erik Ten Hag önderliğinde yeni sezona hazırlanan Alman ekibi Bayer Leverkusen, gelecek sezona iddialı bir kadro oluşturmak adına ilk adımını attı.

        BONSERVİS 35 MİLYON EURO

        Fabrizio Romano'nun haberine göre Bayer Leverkusen, 22 yaşındaki İngiliz stoper Jarell Quansah için Liverpool ile anlaştı. Leverkusen, bu transfer için Liverpool'a 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncunun performansına göre Alman ekibi, Liverpool'a ekstra 5.8 milyon euro daha ödeme yapacak.

        Siyah-kırmızılı ekip, Jarell Quansah ile 2030 yılına kadar anlaşmaya vardı. Resmi imzaların gelecek hafta atılması bekleniyor.

        GERİ ALMA MADDESİ

        Liverpool, Jarell Quansah'ın olası bir transfer durumunda geri alma hakkına sahip olacak.

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