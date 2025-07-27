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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Leroy Sane: Taraftarımıza minnettarım - Galatasaray Haberleri

        Leroy Sane: Taraftarımıza minnettarım

        Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, Fransız ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından kulübün Youtube kanalına konuştu. Alman yıldız, "Taraftarımıza minnettarım" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 00:52 Güncelleme: 27.07.2025 - 00:52
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        "Taraftarımıza minnettarım"
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        Fransız ekibi Strasbourg ile oynadığı hazırlık maçını 3-1'lik skorla kazanan Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, Sarı Kırmızılıların Youtube kanalına konuştu.

        "TARAFTARIMIZA MİNNETTARIM"

        Taraftarın kendisini çok sıcak karşıladığını vurgulayan Alman yıldız, "Bayern Münih'te oynadığımda burada çok iyi atmosfer vardı. Bu maçta da öyle oldu. Buraya gelirken çok heyecanlı ve mutluydum. Taraftarımıza minnettarım. Geldiğim ilk günden bu yana bana büyük yakınlık gösteriyorlar. Çok sıcakkanlı davranıyorlar. Bunun bugünle sınırlı kalmayacağını bildiğim için çok mutluyum. Bana bunu yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Maç boyunca sadece mutluluk hissettim." şeklinde konuştu.

        "ÇOK BAŞARILI OLACAĞIZ"

        Takım olarak çok başarılı bir dönem geçireceklerine inandığını ifade eden Sane, "Bugün oynayacağım için, dakika alacağımı öğrendikten sonra çok mutlu oldum. Dakikalarımın artması, daha çok oynamam, taraftarın daha coşkulu olması… Bunlar beni çok heyecanlandırıyor ve motive ediyor. İnancım şu ki çok başarılı olacağız. Birlikte çok güzel vakit geçireceğiz ve hep mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

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