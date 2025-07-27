Leroy Sane: Taraftarımıza minnettarım

Fransız ekibi Strasbourg ile oynadığı hazırlık maçını 3-1'lik skorla kazanan Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, Sarı Kırmızılıların Youtube kanalına konuştu.

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"TARAFTARIMIZA MİNNETTARIM"

Taraftarın kendisini çok sıcak karşıladığını vurgulayan Alman yıldız, "Bayern Münih'te oynadığımda burada çok iyi atmosfer vardı. Bu maçta da öyle oldu. Buraya gelirken çok heyecanlı ve mutluydum. Taraftarımıza minnettarım. Geldiğim ilk günden bu yana bana büyük yakınlık gösteriyorlar. Çok sıcakkanlı davranıyorlar. Bunun bugünle sınırlı kalmayacağını bildiğim için çok mutluyum. Bana bunu yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Maç boyunca sadece mutluluk hissettim." şeklinde konuştu.