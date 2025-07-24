Leroy Sane sahaya indi
Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürürken, yeni transfer Leroy Sane de antrenmanda yer aldı.
2025-2026 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yeni transfer Leroy Sane, ilk kez antrenmanda yer aldı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Yeni transfer Sane de antrenmana katıldı.
Galatasaray, yarın saat 19.00’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.