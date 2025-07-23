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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Leroy Sane, İstanbul'a geldi - Galatasaray Haberleri

        Leroy Sane, İstanbul'a geldi

        Galatasaray'ın yeni yıldız Leroy Sane, takımla sezon öncesi antrenmanlara katılmak için İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 21:09 Güncelleme: 23.07.2025 - 21:09
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        Leroy Sane, İstanbul'a geldi
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        Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, bugün ABD'den İstanbul'a geldi.

        Sarı-kırmızılı takımın, Alman devi Bayern Münih'ten transfer ettiği ve 1 Temmuz'da sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Alman oyuncu Sane, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katıldıktan sonra tatilini de bu ülkede geçirmişti.

        Sane, bugün Los Angeles'tan özel jetle İstanbul Havalimanı'na geldi. Galatasaraylı yöneticilerin karşılaştığı Sane, daha sonra konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

        Alman oyuncu yarın sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başlayacak.

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