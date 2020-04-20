Lens'in rotası Hollanda

Todo-Fichajes’in haberine göre; tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş’tan Jeremain Lens’in takıma kazandırılmasını istedi. Yapılan haberde Hollanda ekibinin Siyah-Beyazlılar’la temasa geçtiği ve anlaşmanın yakın olduğu vurgulandı. Lens’in de Hollanda’ya dönmek istediğine değinildi.

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