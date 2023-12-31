Leman Sam hastanede tedavi altında
Leman Sam, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki konseri sonrası halsizlik şikâyetleriyle hastaneye gitti. Koronavirüs teşhisi konulan Sam, hastanede tedavi altına alındı
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Leman Sam, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sevenleriyle bir araya geldi. 72 yaşındaki şarkıcı, konser sonrası halsizlik şikayetleri nedeniyle soluğu hastanede aldı.
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Koronavirüs teşhisi konulan Leman Sam, hastanede tedavi altına alındı.
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SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA
Sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Leman Sam, "Sağlık durumum şimdi daha iyi. Geçmiş olsun dileklerinizin hepsini okudum. Herbirinize ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgiler..." ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: İHA, Instagram, AA