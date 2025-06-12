Lana Del Rey'in ayak parmakları gündem oldu

Lana Del Rey, bu kez şarkılarıyla ya da özel hayatıyla değil, oldukça dikkat çekici bir detayla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcının, bulunduğu bir sosyal medya paylaşımı, Lana Del Rey'in ayak parmakları yüzünden takipçilerinin odağı haline geldi ve kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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Paylaşımda yer alan bir fotoğrafta, Lana Del Rey'in ayak parmaklarının sıra dışı bir görünüme sahip olduğu görüldü. Bu detay, takipçilerinin dikkatini çekti ve sosyal medyada hızla yayılan yorumlara neden oldu. Paylaşım, birçok kullanıcının ayak parmaklarının "Normalden uzun" ve "Farklı" göründüğüne dair yorumlar yapmasına yol açtı.