AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com
Lale Belkıs, hayatını sanata adamış bir kadın. Mankenlik, şarkıcılık, oyunculuk, ressamlık, yazarlık ve dublaj sanatçılığı... Tabiri caizse 10 parmağında 10 marifet. Türk sinemasında 'wamp kadın' denilince akla gelen isimlerden. Kendisine 'Yeşilçam'ın kötü kadını' denmesini ise istemiyor. 84 yaşına gelmiş olsa da kendini hala genç hissediyor. Lale Belkıs ile adeta bir sanat galerisine dönüştürdüğü Moda'daki evinde buluştuk ve hem geçmişi andık, hem de bugünleri konuştuk.