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        Haberler Kültür-Sanat La Traviata'nın prömiyeri gerçekleştirildi

        La Traviata'nın prömiyeri gerçekleştirildi

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin yeni prodüksiyonu La Traviata operasının prömiyeri AKM'de yapıldı. Giuseppe Verdi'nin başyapıtlarından olan La Traviata, hem müziği, hem hikayesi ve hem de karakterleriyle unutulmaz bir eser olarak öne çıkıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 12:34 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:34
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        La Traviata'nın prömiyeri gerçekleştirildi
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        İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) yeni prodüksiyonu La Traviata operasının prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Hem müziği hem de hikayesinin derin trajedisi ve karakterlerinin unutulmazlığıyla dikkati çeken eseri, Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Recep Ayyılmaz sahneye koydu.

        Alexandre Dumas'nın 1848'de kaleme aldığı Kamelyalı Kadın romanı, elde edilen başarının ardından, edebiyat dünyasının yanı sıra tiyatro ve bale gibi sahne sanatlarında da unutulmaz bir eser oldu.

        Giuseppe Verdi'nin, operatik bir başyapıta dönüştürdüğü, opera tarihinin en çok sahnelenen ve hayranlık uyandıran eserlerinden biri olarak öne çıkan La Traviata'nın librettosunu Francesco Maria Piave kaleme aldı.

        Temsilde Violetta Valery rolünde Dilruba Bilgi, Alfredo Germont rolünde Mert Süngü, Giorgio Germont rolünde Serhat Konukman, Flora Bervoix rolünde Elif Tuğba Tekışık, Gastone rolünde Yoel Keşap, Barone Douphol rolünde Burak Kul, Marchese d'Obigny rolünde E. Erdem Gedik, Dottore Grenvil rolünde Erdem Sakarya, Annina rolünde Gülgün Özyiğit, Giuseppe rolünde Anıl Önder, Comissionario rolünde Çağdaş Bektaş, Alexandre Dumas(fils) rolünde Selim Borak ve Guiuseppe Verdi rolünde Oktay Aksoy yer aldı.

        İDOB Orkestrası'nı Alessandro De Marchi, İDOB Korosunu Paolo Villa'nın yönettiği eserde, koreografilere Kürşat Kılıç imza attı.

        Ayyılmaz'ın, dramaturjisini de üstlendiği operanın dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını da Yakup Çartık hazırladı.

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        #La Traviata
        #AKM
        #İstanbul Devlet Opera ve Balesi
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