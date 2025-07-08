Kylie Jenner ve Timothee Chalamet çiftinin Saint Tropez tatili

Kylie Jenner ile Timothee Chalamet çifti, Fransa'nın güneyinde tatil yaparken objektiflere takıldı. Ünlü tatil bölgesi Saint Tropez'deki Shellona Plajı'na giderken görülen çift, etraflarını saran güvenlik ekibiyle birlikte yürüdü.

Güvenlik görevlilerinin çabasına rağmen paparazziler ikilinin fotoğraflarını çekmeyi başardı. Başına bir şapka takıp yüzünü saklamak isteyen Timothee Chalamet, bir de şapkasının üzerine bir bandana bağladı. Bu tuhaf görüntünün, ünlü oyuncunun yeni filmiyle alakalı olduğu öğrenildi.

REKLAM advertisement1

'Dune' serisinin devam filmi 'Dune: Mesih' filmi için kamera karşısına geçen Chalamet'nin, rolü için saçlarını kazıttığı ve yeni imajını da göstermek istemediği ortaya çıktı.

REKLAM

Kylie Jenner ile Timothee Chalamet, 2023'te gizlice görüşmeye başladı. Aşkları, 5 ay sonra gittikleri Beyonce konserinde öpüşürken yakalanınca ortaya çıktı.

Birliktelikleri boyunca Kylie Jenner, sevgilisi Timothee Chalamet'nin ödül törenlerinde sık sık boy gösterse de ikili, kırmızı halıdaki ilk ortak görünümlerini mayıs ayında Roma'da düzenlenen David di Donatello Ödülleri'nde gerçekleştirdi.

27 yaşındaki milyarder kozmetik girişimcisi Kylie Jenner’ın eski sevgilisi, rapçi Travis Scott’tan iki çocuğu bulunuyor. 29 yaşındaki oyuncu Timothee Chalamet ise daha önce Lourdes Leon, Lily-Rose Depp ve Eiza Gonzalez gibi ünlü isimlerle birliktelik yaşamıştı. Kylie Jenner'ın 29 yaşındaki süper model ablası Kendall Jenner da tatilde onlara katıldı