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        Haberler Spor Futbol İspanya Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı! - Futbol Haberleri

        Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı!

        Real Madrid, yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 17:57 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:57
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        Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı!
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        Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Amerika Birleşik Devletleri'nde hastaneye kaldırıldı.

        İspanyol devi, konuyla ilgili resmi bir açıklama yayımlayarak futbolcunun sağlık durumuna dair bilgi verdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kylian Mbappe, akut gastroenterit (mide enfeksiyonu) teşhisiyle çeşitli tetkik ve tedaviler için hastaneye kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

        Mbappe'nin sağlık durumunun yakından takip edildiği ve gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı bildirildi. Oyuncunun ne zaman taburcu olacağı ya da sahalara dönüş tarihiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

        Yıldız oyuncunun, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yalnızca Pachuca ile oynanacak maçı kaçırması bekleniyor.

        PERFORMANSI

        Geçtiğimiz sezon Real Madrid ile 56 maça çıkan Fransız yıldız, 43 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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