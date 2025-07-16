Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı ve bugün İstanbul’a gelmesi planlanan Kyle Walker-Peters’ın gelişi ertelendi.

Transfer ve hazırlık döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş son olarak 28 yaşındaki İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile anlaşma sağladığını duyurmuştu. Bu kapsamda, Southampton ile olan sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters’ın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla bugün İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelmesi planlanıyordu.

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Ancak Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada futbolcunun gelişinin ailevi sebeplerle ertelendiği bildirildi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Prensip anlaşmasına vardığımız ve bugün saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olması planlanan profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişi, ailevi nedenlerden dolayı ertelenmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız”