2023-2024 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? İşte KYK tip 1,2,3,4,5,6 yurt ücretleri
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında tamamlanırken, başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt ücretleri de netlik kazanmış oldu. KYK yurt ücretleri, kişi sayısı ve birçok kritere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. İşte GSB ile 2023-2024 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurt ücretleri...
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Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK yurt ücretlerine çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı tip bulunurken, yurt ücretleri odada bulunan kişi sayısı ve banyo, tuvalet gibi etkenlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Peki, "2023-2024 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?" İşte 2023-2024 KYK yurt ücretleri...
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KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI!
"Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2023-2024 öğretim yılı yurt başvuru sonuçlarını resmi web sitesi üzerinden açıkladı. Öğrenciler, başvuru sonuçlarını "https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama" adresinden öğrenebilirler. YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlayabilecekler."
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KYK 2023-2024 YURT FİYATLARI NETLEŞTİ!
2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri şu şekilde açıklandı:
TİP 1: 345 ₺
TİP 2: 405 ₺
TİP 3: 405 ₺
TİP 4: 480 ₺
TİP 5: 510 ₺
TİP 6: 570 ₺
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KYK yurtlarının farklı tipleri, odaların büyüklüğü, oda içi tuvalet ve banyo olanakları, kalan kişi sayısı gibi faktörlere göre şekilleniyor. Örneğin, 6 kişilik odaları içeren yurtlar, tuvalet ve banyo gibi olanakları katlarda ortak olarak kullanmaları nedeniyle daha ekonomik bir seçenek sunabiliyor. Ancak yeni inşa edilen yurt binalarında bulunan 1-2 kişilik odalarda tuvalet ve banyo oda içinde olduğu için fiyatlar daha yüksek olabiliyor. Bu nedenle öğrenciler, ihtiyaçlarına ve bütçelerine en uygun KYK yurt tipini tercih edebilirler.
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Bu bilgilere göre;
1. tip KYK yurt fiyatı ve depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla.
6. tip KYK yurtlarında ise odalar genellikle 2 kişilik oluyor.
KYK yurtları içerisinde 6. tip KYK yurdu, en modern ve lüks olanıdır. Bu sebeple diğer yurt tiplerine göre ücretleri daha pahalıdır. 6. tip KYK yurdunde bir öğrenci tüm ihtiyaçlarını giderebilecek her türlü donanıma sahiptir. Bu özellikler içerisinde şunlar sayılabilir:
Yurt odaları 2-4 kişilik, banyolu
Odalarda çalışma masası, kitaplık, mini buzdolabı, elbise dolabı, İnternet
Sabah kahvaltısı- Akşam yemeği
7/24 sıcak su
Asansör
Kantin
Çalışma Odası
Dinlenme Salonu / Oturma salonu
Parmak izli giriş-çıkış
Valiz odası
Mescit
TV odası
Kütüphane
Masa Tenisi
Basketbol Sahası
Futbol Sahası
Voleybol sahası
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TİP 1 - 2 KYK YURDU: 1. Tip KYK yurtları genellikle 6-8 kişilik odalardan oluşan ve oldukça yaygın yurt tiplerindendir. Bu yurtlar, öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği gibi temel öğünleri sunarlar, ancak öğrencilerin bu yemeklerden yararlanma hakkı belli bir limit ile sınırlıdır. Bu limiti aşan öğrenciler, fazladan tükettikleri her öğün için ekstra ücret öderler. Genel olarak aylık ödeme miktarı 345 - 405 TL arasında değişmektedir.
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TİP 3 - 4 KYK YURDU: 3. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 4-6 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo, tuvalet ortak kullanım alanıdır. Aylık ödemesi 405 - 480 TL'dir.
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TİP 5 - 6 KYK YURDU: En lüks olarak bilinen bu 5. be 6. tip KYK yurtlarında, odalar 1-2-3 kişilik olmakla birlikte odaya özel tuvalet bulunmaktadır. Ayrıca oda içinde öğrencilerin neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayacak eşya bulunmaktadır. Aylık ödemesi 510 - 570 TL'dir.
KYK 1. TİP, 2. TİP, 3. TİP, 4. TİP, 5. TİP, 6. TİP YURT NERELERDE VAR, TIKLA ÖĞREN
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İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?
Yurda ilk kez yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti adı verilir. Bu ücret, günlük yatak ücreti ve güvence bedeli ücretini içerir. İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine bağlı olarak değişebilir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında belirtilen tutarı görüntüleyebilirsiniz.
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KAYIT ÜCRETİ YATIRILDIKTAN SONRA NE YAPILMALI?
İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.