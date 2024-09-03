Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet 2024-2025: GSB ile KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        KYK yurt sonuçları sorgulama sayfası 2024-2025: GSB KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları için heyecan dorukta. Bilindiği üzere başvurular 20-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Barınma ihtiyacını karşılaşmak için belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlayan öğrenciler, KYK yurt başvurularının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet GSB yurt sonuç ekranı ile KYK yurt sonuçları sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 07:41 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2024-2025 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar Eylül ayına girilmesiyle birlikte hız kazandı. Üniversite kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler, belirtilen tarih aralığında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularını da tamamladı. Şimdi tüm gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan (GSB) gelecek ‘’KYK yurt sonuçları açıklandı’’ duyurusunda. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        • 2

          KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları, 20-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

          Ancak 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

          Geçtiğimiz yıl sonuçlar 13 Eylül'de açıklanmıştı. Buradan hareketle 2024-2025 yılı KYK yurt sonuçlarının Eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

        • 3

          KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

          Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.

        • 4

          Yurt başvuru sonuçlarında adaylar asıl veya yedek olarak yurt hakkı elde edebilecek. Belirlenen dönemlerde kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylar sıralamaya göre çağrılacak.

          Başvuru sonuçları ekranında öğrencilerin yurt kazanması durumunda yurt adresi, şehir, öğrenci adı, kayıt tarihleri ve gerekli belgeler yer alacak.

          KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

          YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

        • 6

          ÖĞRENCİLERDEN İLK KAYIT ÜCRETİ ALINACAK

          Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

        • 7

          KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

          - Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

          - Gazi ve gazi çocukları,

          - Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

          - Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

          - Devlet koruması altında olanlar,

          - Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

        • 8
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Kaçak sünnet faciasında yamayla tedavi
        Kaçak sünnet faciasında yamayla tedavi
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Teğmen gururu
        Teğmen gururu
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı
        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!
        Habertürk Anasayfa