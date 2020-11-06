KYK yapılandırma ne zaman, nasıl yapılır? Sorusu Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi alarak borçlarını ödeyemeyenler tarafından merak konusu oldu. TBMM'de kabul edilen KYK borç yapılandırma başvurusu için yıl sonuna kadar müracaat ediliyor. İşte, KYK yapılandırma başvurularıyla ilgili detaylar...

KYK YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK kredi borcu yapılandırma başvurusu için yıl sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılması gerekiyor. İlk taksit ödemesi ise Ocak 2021'de başlıyor.

Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.

KYK yapılandırma başvurusuyla il taksit tarihine kadar peşin ödeme yapılması durumunda faizler silinecek.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız.

Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunmaktadır. Buna tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz.

Yada vergi dairelerine giderek yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz. Vergi dairesinde verilen dilekçeyi doldurduktan sonra KYK borcu yapılandırmasında taksit seçeneklerinizi belirlemeniz beklenecektir.