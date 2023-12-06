Aralık KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? Lisans, yüksek lisans ve doktora KYK bursu ne kadar?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak'ın yayınladığı duyuruya göre; Ekim ve Kasım ayı burs/kredi ödemeleri 28, 29 ve 30 Kasım'da gerçekleştirildi. Aralık ayı KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri için gözler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte 2023 Aralık ayı KYK burs ödeme tarihleri ve lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine ödenen burs miktarı...
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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyurunun ardından; T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olan öğrenciler 28 Kasım’da, "4" ve "6" olanlar 29 Kasım’da, "8" olan öğrenciler ise 30 Kasım tarihinde burs ve kredi ödemelerini almıştılar. 2024 Ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödenecek olan KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. KYK burs ödemeleri sorgulamaları T.C. kimlik no ile e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte 2023 Aralık ayı KYK bursu ödeme tarihine ilişkin merak edilenler...
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KYK EKİM VE KASIM ÖDEMELERİ YAPILDI!
2023-2024 yılı için KYK burs ve kredi ödeme tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyordu. KYK burs ve kredi ödemeleri 28 Kasım itibariyle başladı.
Yapılan açıklamada; "Ödemeler Başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada! TCKN son hanesine göre: "0" ve "2" olanlar 28.11.2023'te, "4" ve "6" olanlar 29.11.2023'te, "8" olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak." denildi.
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ARALIK AYI KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri için gözler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesine çevrildi. Ekim ve Kasım ayı ödemeleri 28,29,30 Kasım günlerinde öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre tamamlandı.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
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2024 KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.
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KYK BURSLARI NEREYE YAPILIR?
Öğrenciler ödemelerini T.C. kimlik numarası ile https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinde yer alan "e-Ödeme Bölümü" ya da "Geri Ödeme Bölümü"nden yapabileceği gibi T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden veya internet bankacılığından da yapabilmektedir. Öğrenciler taksitlerini vadesinden önce ödeyebilmektedir. Yapmış oldukları ödemeler taksitlerinden düşmektedir. Taksitlerini her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılmaktadır.
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Kredi hangi durumlarda kesilmektedir?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
Burs hangi durumlarda kesilmektedir?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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