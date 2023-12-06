Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyurunun ardından; T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olan öğrenciler 28 Kasım’da, "4" ve "6" olanlar 29 Kasım’da, "8" olan öğrenciler ise 30 Kasım tarihinde burs ve kredi ödemelerini almıştılar. 2024 Ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödenecek olan KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. KYK burs ödemeleri sorgulamaları T.C. kimlik no ile e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte 2023 Aralık ayı KYK bursu ödeme tarihine ilişkin merak edilenler...