KYK bursu ile öğrenci olmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı. 2022-2023 eğitim yılı itibarıyla Türkiye'de yükseköğretime kayıtlı yaklaşık 7 milyon öğrenci var. Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtların kapasitesi ise 876 bin civarında. 2023/2024 itibarıyla KYK'ya bağlı yurtlarda TİP 1 oda 345 TL, TİP 6 oda ise 570 TL oldu. Yurt kapasitelerinin sınırlı olması öğrencileri kiralık ev aramaya itiyor. Öğrenci nüfusunun en yoğun olduğu üç büyük şehirde ortalama kira fiyatları öğrenci bursları ile kıyaslandığında ortaya çıkan tablo öğrenciden yana değil.
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Giriş: 03.11.2023 - 13:40 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:40