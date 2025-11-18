KYK burs ve kredi ödeme takvimi 2025-2026: KYK bursları ne zaman yatacak, toplu ödeme hangi gün?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Akabinde ise tüm gözler ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. 2025-2026 KYK burs ve kredi ödeme takvimi için GSB son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. İlk defa burs veya kredi alacak öğrencilere, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılacak. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak, toplu ödeme hangi gün yapılacak?
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları 4 Kasım’da açıklandı. Taahhütname onay süresi de 9 Kasım’da sona erdi. Maddi açıdan desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, şimdi ödemelerin yapılacağı tarihi bekliyor. Bilindiği üzere ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri için KYK burs ve kredi tutarları değişiklik gösteriyor ve bu ücretler her yıl artış yaşıyor. Bu sebeple 2025-2026 KYK burs ve kredi ödeme takvimi yanı sıra yeni tutarlar da merak ediliyor. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak? 2025-2026 KYK toplu ödeme tarihi belli mi, hangi gün yapılacak? İşte detaylar…
2025-2026 KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre; taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri burs ve kredi almaya hak kazanacak.
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir.
Ancak KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 2025-2026 ilk KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
KYK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN?
Geçen yıl KYK burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilere, 18-22 Kasım tarihleri arasında 2 aylık ödeme yapılmıştı.
Bu yıl da Kasım ayında 2 aylık toplu ödeme yapılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
2025-2026 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?
2025 yılı ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere KYK burs ve kredi miktarı, ön lisans ve lisans öğrencileri için 3.000 TL, yüksek lisans için 6.000 TL, doktora öğrencileri için ise 9.000 TL olarak belirlenmişti.
2026 yılı KYK burs ve kredi miktarı ise henüz açıklanmadı. Burs/krediler için yeni ücretlerin yılbaşından önce açıklanması bekleniyor.
T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak.
Buna göre, T.C. kimlik numarasının sonu “0” ve “2” olan öğrenciler ödemelerini ilk gün alacak.
Son hanesi “4” ve “6” olanlar ikinci gün, “8” ile biten öğrenciler ise üçüncü gün burs/kredi ödemelerini hesaplarında görecek.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL ÇEKİLİR?
KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacak. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecek.
Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç kartınızı teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile şubelerden öğrenebilirsiniz.
Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacak.
