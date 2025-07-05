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        Haberler Spor Diğer Yüzme Kuzey Tunçelli, üst üste 2.kez Avrupa şampiyonu - Diğer Haberleri

        Kuzey Tunçelli, üst üste 2.kez Avrupa şampiyonu

        Slovakya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 800m serbestte Kuzey Tunçelli, 7:46.01'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 21:34 Güncelleme: 05.07.2025 - 21:34
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        Kuzey Tunçelli, üst üste 2.kez Avrupa şampiyonu!
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        Slovakya’da düzenlenen 2025 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metrede Fenerbahçeli sporcu Kuzey Tunçelli, şampiyona rekoru kırdığı 7:46.01’lik derecesiyle altın madalya kazandı.

        Bu zaferin ardından Tunçelli, kendi stilinde üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu.

        Kuzey Tunçelli’nin ardından Grigorii Vekovishchev ikinci, Johannes Liebmann ise üçüncü sırada yer aldı.

        Aynı organizasyonda geçtiğimiz günlerde 1500 metre serbestte de final yüzen Kuzey, üst üste 3. kez Gençler Avrupa şampiyonu olmayı başarmıştı.

        Rekortmen sporcu geçtiğimiz sene Litvanya’nın Vilnius kentinin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800 metre serbest finalinde suya girmiş ve 7:48.01’lik derecesiyle 17-18-19+ yaş Türkiye rekorlarını kırarak Avrupa Gençler şampiyonu olmuştu.

        DEMİR ÖZDEMİR'DEN TÜRKİYE REKORU

        Slovakya’da düzenlenen organizasyonda mücadele eden diğer yüzücülerden Demir Özdemir 100 metre serbest yarı finalindeki 49.66’lık derecesiyle 17-18 Yaş Türkiye rekorunun sahibi olurken; Arda Akkoyun ve Yavuz Ömer Ağa ise 50 metre kelebek yarı finalinde suya girdi.

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